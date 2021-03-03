"На перше місце поставлю Неймара, на друге – Лєвандовскі, на третє – де Брюйне. До травми Неймар був у фантастичній формі, за моїми власними мірками.

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Лєвандовскі – неймовірний нападник, а де Брюйне здатний робити те, що не можуть інші. Його імпровізація, його рішучість... Я люблю дивитись, як він грає", – цитує Тіте офіційний сайт ФІФА.

До слова, найкращим гравцем 2020-го за версією ФІФА став Роберт Лєвандовскі. Минулого року він допоміг Баварії оформити требл. Мюнхенці здобули чемпіонський титул, Кубок Німеччини і кубок Ліги чемпіонів.

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