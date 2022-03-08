"Тимощук и Ордец? Без предателей не было ни одной нации. Каждый выбирает свой путь. Они свой выбрали. Я хотел бы обратиться ко всем футболистам. Не увлекайтесь ура-патриотизмом. Тимощук был весь с ног до головы обклеенный украинской символикой.

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Я презираю людей, которые рекламируют свои вероисповедания, когда демонстративно молятся перед камерами и ходят в церковь, чтобы голы забивать. Я презираю людей, которые демонстративно показывают свой патриотизм, пытаясь доказать, что они выше кого-то. Настоящий патриотизм показывают ребята на передовой, которые воюют не в вышиванках, но защищают нашу родину.

Так что надо менять подход. Тимощук – яркая иллюстрация того, что за красивой оберткой может быть совсем не то, что мы ожидаем. Нам надо перестать верить тем, кто пускает пыль в глаза. Когда люди ни с того ни с сего хотят понравиться, это всегда вызывает подозрение. Мужчина не должен нравиться. Он должен демонстрировать свой потенциал. Им должны гордиться и его должны уважать. А у нас слишком много спортсменов, которые хотят понравиться", – сказал Федорчук в комментарии FanDay.

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