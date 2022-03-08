"Тимощук і Ордець? Без зрадників не було жодної нації. Кожен обирає свій шлях. Вони свій вибрали. Я хотів би звернутися до всіх футболістів. Не захоплюйтесь ура-патріотизмом. Тимощук був весь з ніг до голови обклеєний українською символікою.

"Тимощука завжди називали простим і робочим словом – ''слюсар": Полунін розвіяв міф про великого футболіста Толіка

Я зневажаю людей, які рекламують свої віросповідання, коли демонстративно моляться перед камерами і ходять до церкви, щоб забивати голи. Я зневажаю людей, які демонстративно показують свій патріотизм, намагаючись довести, що вони вищі за когось. Справжній патріотизм показують хлопці на передовій, котрі воюють не у вишиванках, але захищають нашу батьківщину.

Тож треба міняти підхід. Тимощук – яскрава ілюстрація того, що за гарною обгорткою може бути зовсім не те, що ми очікуємо. Нам треба перестати вірити тим, хто пускає пилюку в очі. Коли люди ні з того ні з сього хочуть сподобатися, це завжди викликає підозру. Чоловік не повинен подобатися. Він має демонструвати свій потенціал. Ним мають пишатися і його мають шанувати. А в нас дуже багато спортсменів, які хочуть сподобатися", – сказав Федорчук в коментарі FanDay.

Ігнорування й пацифізм без згадок про агресію – як російська спортивна журналістика "підтримала" Україну в дні війни