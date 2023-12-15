Бетіс вилетів з Ліги Європи, програвши Рейнджерс, Аталанта розбила Ракув з Кочергіним, Спарта встигла в останній вагон
У четвер відбулись матчі 6-го туру групового етапу Ліги Європи. Читайте звіт про поєдинки груп С і D на "Футбол 24".
Ліга Європи, груповий етап, 6-й тур
Група С
Аріс Лімасол – Спарта Прага – 1:3
Голи: Бенгтссон, 84 – Кухта, 4, Бірманчевіч, 11, 45+1
Бетіс – Рейнджерс – 2:3
Голи: Міранда, 14, Перес, 37 – Сіма, 10, Дессер, 20, Руф, 78
Група D
Ракув – Аталанта – 0:4
Голи: Муріель, 14, 73, Бонфанті, 27, Де Кетеларе, 90+2
Спортінг – Штурм Грац – 3:0
Голи: Дьокереш, 39, Інасіу, 61, 70
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У групі С панувала шалена інтрига – всі чотири команди претендували на євровесну. Бетіс і Рейнджерс, як лідери квартету, бились за першу сходинку і Лігу Європи (адже у разі успіху Спарти хтось з них опускався у Лігу конференцій). Фортуна цього вечора була на боці шотландців, яким на виїзді вдалось перестріляти суперника (3:2) і з першої сходинки вийти в 1/8 фіналу ЛЄ. Іспанці натомість продовжать свої виступи у Лізі конференцій.
У паралельному матчі Спарта розтрощила Аріс. Гру було зроблено ще до перерви – три сухих м'ячі зняли всі питання щодо переможця. Гол престижу на останніх хвилинах став для кіпріотів занадто малою втіхою. Як наслідок, чехи набрали 10 очок і, випередивши Бетіс, пройшли в 1/16 фіналу Ліги Європи.
У групі D Аталанта на виїзді розбила Ракув. Чотири сухих голи принесли бергамаскам 14 очок і залишили лідерами квартету. Український півзахисник Владислав Кочергін вийшов в основі польської команди і провів на полі 61 хвилину.
Спортінг не помітив Штурм, відвантаживши у ворота суперника три сухих голи. Розгром все одно залишив австрійців на третій сходинці, подарувавши їм євровесну у третьому за силою турнірі.
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