У четвер відбулись матчі 6-го туру групового етапу Ліги Європи. Читайте звіт про поєдинки груп С і D на "Футбол 24".

Ліга Європи, груповий етап, 6-й тур

Група С

Аріс Лімасол – Спарта Прага – 1:3

Голи: Бенгтссон, 84 – Кухта, 4, Бірманчевіч, 11, 45+1

Бетіс – Рейнджерс – 2:3

Голи: Міранда, 14, Перес, 37 – Сіма, 10, Дессер, 20, Руф, 78

Група D

Ракув – Аталанта – 0:4

Голи: Муріель, 14, 73, Бонфанті, 27, Де Кетеларе, 90+2

Спортінг – Штурм Грац – 3:0

Голи: Дьокереш, 39, Інасіу, 61, 70

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У групі С панувала шалена інтрига – всі чотири команди претендували на євровесну. Бетіс і Рейнджерс, як лідери квартету, бились за першу сходинку і Лігу Європи (адже у разі успіху Спарти хтось з них опускався у Лігу конференцій). Фортуна цього вечора була на боці шотландців, яким на виїзді вдалось перестріляти суперника (3:2) і з першої сходинки вийти в 1/8 фіналу ЛЄ. Іспанці натомість продовжать свої виступи у Лізі конференцій.

У паралельному матчі Спарта розтрощила Аріс. Гру було зроблено ще до перерви – три сухих м'ячі зняли всі питання щодо переможця. Гол престижу на останніх хвилинах став для кіпріотів занадто малою втіхою. Як наслідок, чехи набрали 10 очок і, випередивши Бетіс, пройшли в 1/16 фіналу Ліги Європи.

У групі D Аталанта на виїзді розбила Ракув. Чотири сухих голи принесли бергамаскам 14 очок і залишили лідерами квартету. Український півзахисник Владислав Кочергін вийшов в основі польської команди і провів на полі 61 хвилину.

Спортінг не помітив Штурм, відвантаживши у ворота суперника три сухих голи. Розгром все одно залишив австрійців на третій сходинці, подарувавши їм євровесну у третьому за силою турнірі.

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