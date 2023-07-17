Испанский Бетис официально объявил о переходе испанского полузащитника Марко Рока, присоединившегося к новому клубу на правах аренды. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Бавария нашла альтернативу Кейну – футболистом также интересуется Челси

По официальным данным, Рока проведет в Испании один сезон – арендное соглашение рассчитано до лета 2024 года.

Стоит отметить, что контракт футболиста принадлежит английскому Лидсу. В сезоне-2022-2023 сыграл за Лидс 36 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Контракт рассчитан на лето 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

В период с 2020 по 2022 годы испанец был в составе мюнхенской Баварии, за которую провел 15 матчей.