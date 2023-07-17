Бетіс підсилився півзахисником з АПЛ – футболіст провалився в Баварії
Іспанець Марк Рока знайшов новий клуб, повернувшись до рідної країни.
Бетіс офіційно оголосив про перехід іспанського півзахисника Марко Рока, який приєднався до нового клубу на правах оренди. Про це пише клубна прес-служба.
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За офіційними даними, Рока проведе в Іспанії один сезон – орендна угода розрахована до літа 2024 року.
Варто зазначити, контракт футболіста належить англійському Лідсу. У сезоні-2022-2023 Рока зіграв за Лідс 36 матчів у всіх турнірах, забив один гол і віддав дві результативні передачі. Контракт розрахований до літа 2026 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 10 мільйонів євро.
В період з 2020 по 2022 роки іспанець був у складі мюнхенської Баварії, за яку провів 15 матчів.