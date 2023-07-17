Бетіс офіційно оголосив про перехід іспанського півзахисника Марко Рока, який приєднався до нового клубу на правах оренди. Про це пише клубна прес-служба.

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За офіційними даними, Рока проведе в Іспанії один сезон – орендна угода розрахована до літа 2024 року.

Варто зазначити, контракт футболіста належить англійському Лідсу. У сезоні-2022-2023 Рока зіграв за Лідс 36 матчів у всіх турнірах, забив один гол і віддав дві результативні передачі. Контракт розрахований до літа 2026 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 10 мільйонів євро.

В період з 2020 по 2022 роки іспанець був у складі мюнхенської Баварії, за яку провів 15 матчів.