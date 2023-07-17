Форвард сборной Франции Коло Муани, ныне выступающий в составе немецкого Айнтрахта, может в ближайшее время сменить клубную прописку. Об этом пишет издание RMC.

Бавария выставила на продажу 7 игроков – мюнхенцы пытаются наскребти денег на Кейна

По информации источника, форвард попал на радары мюнхенской Баварии – руководство чемпионов Германии видит форварда альтернативным вариантом Харри Кейну, который не спешит покидать Тоттенхэм.

Еще одним претендентом на француза называют лондонский Челси. "Синие" находятся в контакте с руководством немецкого клуба, но официальных предложений еще не делали.

Контракт Коло Муани с Айнтрахтом рассчитан до 2027 года. Ранее член правления "орлов" Аксель Гельманн рассказал, что клуб продаст француза не менее чем за 90 миллионов евро.

Кейн и еще три суперфорварда готовятся сменить клуб – 100-миллионные трансферы для МЮ и Баварии