Испания, Ла Лига, 10-й тур

Вальядолид – Сельта – 4:1

Голы: Меса, 32, Фернандес, 63, Леон, 74, 79 – Родригес, 43

Нереализованый пенальти: Леон, 78 (Вальядолид) – Аспас, 88 (Сельта)

Кадис – Бетис – 0:0

Удаление: Каналес, 90+9 (Бетис, вторая желтая карточка)

Реал Сосьедад – Мальорка – 1:0 (после 1-го тайма)

Гол: Мерино, 4

Райо Вальекано на последних минутах спас ничью с Атлетико, Севилья в огненном матче разделила очки с Валенсие

Сельта в выездном матче с Вальядолидом под проливным дождем в первом тайме владела преимуществом и создавала неплохие моменты, однако пропустила с первого же удара в створ ворот. Хозяева получили право на штрафной с правого фланга на 32-й минуте: Агуадо вместо удара откатил на Мессу в центр и тот с лета запустил сферу по воротам. Мяч срикошетил от защитника и влетел в левый угол.

Еще до перерыва Сельта отыгралась. После неудачного штрафного от соперника "кельты" убежали в стремительную контратаку: Ларсен протянул мяч через полполя, ворвался в штрафную, обыграл голкипера и отдал направо на Родригеса – попасть в пустые ворота для последнего проблемой не стало.

В середине второго тайма Вальядолид снова вышел вперед: навес со стандарта от Агуадо классно замкнул головой под перекладину Фернандес. Спустя немного Леон забил третий гол: после навеса он головой пробил в землю и круглый влетел в левый угол. Через 5 минут он не сумел переиграть голкипера из одиннадцатиметрового, но в следующей атаке оформил дубль с игры. В конце матча уже Аспас упустил свой шанс с пенальти, не сумев переиграть голкипера. Однако рефери попросил перебить и Аспас... второй раз не забил – Жорди Масип стал проклятием для Яго в тот вечер. Победа подняла Вальядолид сразу на 11-ю строчку, Сельта опустилась на 13-ю позицию.

Один из аутсайдеров Ла Лиги – Кадис – принимал Бетис. Гости в случае положительного результата могли воспользоваться осечкой Атлетико и потеснить мадридцев с третьего места. Хозяевам нечего было терять – предпоследняя ступенька в турнирной таблице заставляла набирать хоть какие-то очки. Бетис в первой половине встречи выглядел острее, но больше шансов забить имели андалусийцы. После перерыва тенденция не изменилась – Браво вовремя среагировал на удар Алекса в девятку, а Лосано не хватало считанных сантиметров, чтобы забить. В конце концов матч так и завершился безголевой ничьей – Бетис четвертый, Кадис – девятнадцатый.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ