Іспанія, Ла Ліга, 10-й тур

Вальядолід – Сельта – 4:1

Голи: Меса, 32, Фернандес, 63, Леон, 74, 79 – Родрігес, 43

Нереалізований пенальті: Леон, 78 (Вальядолід) – Аспас, 88 (Сельта)

Кадіс – Бетіс – 0:0

Вилучення: Каналес, 90+9 (Бетіс, друга жовта картка)

Реал Сосьєдад – Мальорка – 1:0 (після 1-го тайму)

Гол: Меріно, 4

Райо Вальєкано на останніх хвилинах врятував нічию з Атлетіко, Севілья у вогняному матчі розділила очки з Валенсією

Сельта у виїзному матчі з Вальядолідом під проливним дощем у першому таймі володіла перевагою і створювала непогані моменти, однак пропустила з першого ж удару у площину воріт. Господарі отримали право на штрафний з правого флангу на 32-й хвилині: Агуадо замість удару відкотив на Месу в центр і той з льоту запустив сферу по воротах. М'яч зрикошетив від захисника і влетів у лівий кут.

Ще до перерви Сельта відігралась. Після невдалого штрафного від суперника "кельти" втікли у стрімку контратаку: Ларсен протягнув м'яч через півполя, увірвався у штрафний, обіграв голкіпера і віддав праворуч на Родрігеса – поцілити у порожні ворота для останнього проблемою не стало.

В середині другого тайму Вальядолід знову вийшов вперед: навіс зі стандарту від Агуадо класно замкнув головою під поперечину Фернандес. За трохи Леон забив третій гол: після навісу він головою пробив у землю і круглий влетів у лівий кут. Через 5 хвилин він не зумів переграти голкіпера з одинадцятиметрового, але у наступній атаці оформив дубль з гри. Наприкінці матчу вже Аспас марнує свій шанс з пенальті, також не зумівши переграти голкіпера. Проте рефері попросив перебити і Аспас... вдруге не забив – Жорді Масіп став прокляттям для Яго того вечора. Перемога підняла Вальядолід зразу на 11-ту сходинку, Сельта опустилась на 13-ту позицію.

Один з аутсайдерів Ла Ліги – Кадіс – приймав Бетіс. Гості у разі позитивного результату могли скористатись осічкою Атлетіко і потіснити мадридців з третього місця. Натомість господарям нічого було втрачати – передостання сходинка у турнірній таблиці змушувала набирати бодай якісь очки. Бетіс у першій половині зустрічі виглядав гостріше, але більше шансів забити мали андалусійці. По перерві тенденція не змінилась – Браво вчасно зреагувавна удар Алекса у дев'ятку, а Лосано бракувало лічених сантиметрів, аби забити. Зрештою, матч так і завершився безгольовою нічиєю – Бетіс четвертий, Кадіс – дев'ятнадцятий.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ