"Попугаи" не могли выиграть в трех матчах подряд, но начало этой встречи сложилось для них отлично. Каталонцы провели быструю комбинацию, и Де Томас забил свой 12 мяч в чемпионате. Форвард Эспаньола идет вторым в гонке бомбардиров, сравнившись с Винисиусом и Хуанми.

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Счастье хозяев не продержалось даже до перерыва. Алейш Видаль сыграл рукой в ​​собственной штрафной площадке, дав возможность Иглесиасу сравнять счет с пенальти. Через 5 минут Гвидо Родригес перевернул чашу весов уже в пользу Бетиса. Во второй половине доминация "огурцов" продолжилась. Иглесиас оформил дубль, а точку поставил Виллиан Жозе, который за 2 минуты до этого только вышел на смену. Доигрывал Эспаньол в меньшинстве – Де Томас решил попасть в протокол еще и автором двух желтых карточек.

Бетис уверенно устроился на третьей строчке Примеры. Атлетико и Реал Сосьедад отстают на 7 очков, Барселона на 8 (правда, у всех них на 2 сыгранных матча меньше). Эспаньол пока может не паниковать – 11 строчка без особых перспектив резкого спуска или подъема.

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