"Папуги" не могли виграти у трьох матчах поспіль, але початок цієї зустрічі склався для них чудово. Каталонці провели швидку комбінацію, і Де Томас забив свій 12 м'яч у чемпіонаті. Форвард Еспаньйола йде другим у перегонах бомбардирів, зрівняшись з Вінісіусом та Хуанмі.

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Щастя господарів не протрималося навіть до перерви. Алейш Відаль зіграв рукою у власному карному майданчику, давши можливість Іглесіасу зрівняти рахунок з пенальті. Через 5 хвилин Гвідо Родрігес перевернув шальки терезів вже на користь Бетіса. У другій половині домінація "огірків" продовжилась. Іглесіас оформив дубль, а крапку поставив Вілліан Жозе, який за 2 хвилини до цього лише вийшов на заміну. Догравав Еспаньйол у меншості – Де Томас вирішив потрапити у протокол ще й автором двох жовтих карток.

Бетіс впевнено влаштувався на третій сходинці Прімери. Атлетіко і Реал Сосьєдад відстають на 7 очок, Барселона на 8 (щоправда, у всіх них на 2 зіграні матчі менше). Еспаньйол поки може не панікувати – 11 сходинка без особливих перспектив різкого спуску чи підйому.

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