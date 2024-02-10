Бетіс в рамках 24-го туру Ла Ліги 2023/24 переміг Кадіс (2:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Кадіс у черговому андалусійському дербі приймав Бетіс, намагаючись перервати 19-матчеву безвиграшну серію й покращити ситуацію у боротьбі за виживання. Остання звитяга "жовтої субмарини" датується 1 вересня 2023 року.

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На жаль для господарів, влаштувати свято не вийшло. Бетіс оформив максимально впевнену перемогу – 2:0. Героєм зустрічі варто було б назвати Вілліана Жозе, адже він відкрив рахунок вже на 6-й хвилині, а на перших секундах другого тайму оформив асист. Втім, вболівальникам "вердібланкос" запам'ятається інший футболіст.

Пабло Форналс (екс-партнер Ярмоленка по Вест Хему) прийшов у Бетіс і забив у дебютному матчі за клуб. Саме він подвоїв перевагу підопічних Мануеля Пеллегріні, причому красиво. Що найбільш важливо, подія стала історичною – Форналс провів 2500-й гол Бетіса у вищих дивізіонах. Браво!

Гості відсвяткували перемогу й набрали 38 очок, піднявшись на шосту сходинку в турнірній таблиці. Кадіс залишається вісімнадцятим – до рятівної сімнадцятої бракує трьох залікових балів. Ну, і тепер у "підводників" аж 20 безвиграшних матчів.

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