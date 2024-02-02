Прес-служба "зелених" оголосила одразу про два трансфери. Нападники Седрік Бакамбу та Чімі Авіла продовжать свої кар'єри, виступаючи за Бетіс.

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Аргентинський форвард перейшов з Осасуни і підписав контракт з "зеленими" до 2027 року. У поточному сезоні Авіла зіграв Осасуну в 19 матчах, забивши два голи та віддавши три асисти.

Бакамбу розпочинав сезон, виступаючи за Галатасарай. За турецький клуб він зіграв у 16 матчах, забивши два голи і оформивши одну результативну передачу. З іспанським клубом Седрік підписав контракт до 2026 року.

Нагадаємо, Бетіс наразі перебуває на сьомому місці з 34 очками. В наступному турі команда Пеллегріні зіграє проти Хетафе.

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