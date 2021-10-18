В рамках 9-го тура испанской Примеры Алавес в родных стенах уступил Бетису. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2021/22, 9-й тур

Алавес – Бетис – 0:1

Гол: Иглесиас, 90

Эспаньол – Кадис – начало в 22:00

Аутсайдер турнирной таблицы Алавес в родных стенах принимал Бетис. В общем, первая половина встречи была не слишком богатой на события. Команды обменялись несколькими ударами, и ушли на перерыв с нулевым счетом.

Барселона віднайшла ідентичність перед Динамо, Салах – великий, МЮ жахає, а Баварія знущається – огляд вікенду

Второй тайм тоже был ярким. Напротив, моментов значительно меньше, а игроки обеих команд будто просто отбывали номер. Уже на последних минутах матча одну успешную атаку сумели провести "зелено-белые" – отличился Иглесиас, которому ассистировал Хоакин. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Бетиса.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ