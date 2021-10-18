1. Слабкий і розбитий Манчестер Юнайтед. Поразка від Лестера справедлива на 100%, "дияволи" були жахливими у всьому. І індивідуально (Магуайр і Погба тотально провалили матч), і командно. Команда – взагалі компліментарне слово для МЮ. Все будується на персональних якостях зірок. До Сульшера маса запитань. Наприклад, навіщо випускати неготового капітана, який допомагає супернику забити всі 4 голи? Норвежець входить у складну фазу – 8 топ-матчів до кінця листопада. Після цього будуть однозначні висновки, але, здається, все очевидно вже зараз.

2. Тухеля покусали "бджоли". Челсі залишився на вершині АПЛ, але пережив агонію. Лідера чемпіонату пів тайму возив скромний Брентфорд. З Тухеля в Англії ще ніхто так не знущався. Його команду буквально затиснули у штрафному майданчику і не давали продихнути. Статистика в останні 20 хв – 15:0 за ударами, 1.47 xG проти 0 xG. Менді здійснив шість сейвів, рятуючи Челсі. Брентфорд все ж мінімально програв, однак інтенсивність команди Томаса Франка – це щось. А Челсі – не перша жертва "бджіл". Раніше вони так душили Арсенал і Ліверпуль.

3. Баварія – космос. Мюнхен розтоптав одного з прямих конкурентів (ха-ха). Леверкузен вирішив зіграти у відкритий футбол з двома плеймейкерами в опорній зоні та пропустив чотири за сім хвилин. А хтось критикував Динамо... Байєру вистачає класу перестрілювати середняків Бундесліги, однак зустрічі з топами показали слабкі місця. Талановитого Вірца вистачило тільки на гол престижу. Баварія занадто потужна, неосяжно потужна. І майстерно карає за найменші помилки в перехідних фазах. Лєвандовскі забиває п'ятою, а Мюллєр – стегном. Як не дивно, але відрив Баварії складає лише одне очко – Холанд тримає Борусію поблизу.

4. Ювентус видужує. 4 перемоги поспіль. Красивого футболу немає, феєрії в атаці – також. Але естетика не в пріоритеті Аллегрі. Він налагоджує оборону та ефективність команди. Перемога над Ромою з цієї опери. Юве забив швидкий гол, після чого віддав м'яч супернику, але нічого не дозволив створити біля власних воріт. За винятком одного епізоду, коли арбітр скасував гол Абрахама, зарано призначивши пенальті. Суперечлива ситуація, але Моурінью не міг скаржитися на вбивство. Гол все одно б не зарахували через руку Мхітаряна. А Щенсни, потягнувши пенальті, реабілітувався за результативні фейли на старті сезону.

5. Фаті повертає Барселоні ідентичність. Ансу вперше за рік вийшов у стартовому складі каталонців – і команда заграла у фірмовий футбол. З комбінаціями на швидкості, з грамотною взаємодією та переміщеннями, без 50 кросів. Перший тайм проти Валенсії нагадав стару-добру Барсу. А от по перерві з'явилися нерви. Що логічно – не може команда повністю перевтілитися за одну міжнародну паузу. Добре, що такі проблиски з'явилися перед Ель Класіко, але погано, що наступний матч "блаугранас" проведуть проти Динамо.

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6. Салах у вогні. Через відсутність очевидного претендента на "Золотий м'яч" зараз у соцмережах кому тільки його не вручають. Лєвандовскі та Мессі – головні претенденти, Бензема та Жоржінью – нестандартний вибір. Є й ті, хто стоїть горою за Салаха. Єгиптянин, звичайно, не отримає нагороду, але він дійсно може вважатися найкращим гравцем цієї осені. 8 голів у 7 матчах, Мохамед жодного разу не пішов з поля без забитого м'яча. Два останні голи Салаха – чисте мистецтво (а ще були красиві асисти). Перш ніж забити, він у чужому штрафному обіграв по три захисники Сіті та Уотфорда. Ліверпуль розгромив "шершнів" і втримався на другому місці АПЛ.

7. Бездоганний Наполі та летючий Осімхен. Неаполітанці залишаються єдиними в топ-лігах з ідеальними показниками. Спаллетті вдається витискати зі складу максимум, підсвічуючи сильні сторони середніх футболістів. Руїс, Ангісса та Зєлінскі створили найефективнішу лінію півзахисту в Італії. Є два але: легкий календар на початку сезону та незамінність стартового складу. Цього вікенду Наполі частково спростував обидва пункти. Команда обіграла незручний Торіно, а переможний гол створили запасні (Мертенс і Ельмас). Забив його лідер Осімхен, вистрибнувши на 2,5 метра. Нігерієць дає Наполі шикарну варіативність і виправдовує заплачені 70 млн.

8. Магія Пакета. У ніч на п'ятницю Лукас грав за збірну Бразилії, а вже в суботу показував красу за Ліон. Пакета вирізав геніальний передгольовий пас, який вирішив долю протистояння з Монако. Ліон відкрив рахунок лише на 75-й хвилині з пенальті, але володів відчутною перевагою. Зіркова команда поступово переймає принципи Петера Боса. Через процес адаптації результати на початку сезону просіли, однак прогрес помітний – Ліон рухається в правильному напрямку.

La passe de Paqueta c mon football pic.twitter.com/uDLQtNpKm5 — Alex (@Wentworth_White) October 16, 2021

9. Поразка Індзагі від колишніх. Інтер добре підготувався до матчу з Лаціо – Індзагі використовував не лише вразливості своїх експідопічних, а й системи Саррі. "Нерадзуррі" забили швидкий гол і контролювали хід зустрічі. Однак у другому таймі все склалося проти них. Лаціо заробив пенальті, а потім організував скандальний гол, проігнорувавши травмованого гравця суперника і забивши з його зони. Виникла сутичка з 4 жовтими картками. Кінцівка зустрічі перетворилася в хаос, з якого переможцями вийшли римляни.

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