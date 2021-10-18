В рамках 9-го туру іспанської Прімери Алавес у рідних стінах поступився Бетісу. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2021/22, 9-й тур

Алавес – Бетіс – 0:1

Гол: Іглесіас, 90

Еспаньйол – Кадіс – початок о 22:00

Аутсайдер турнірної таблиці Алавес у рідних стінах приймав Бетіс. Загалом, перша половина зустрічі була не надто багатою на події. Команди обмінялись кількома ударами, і пішли на перерву із нульовим рахунком.

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Другий тайм теж не був яскравим. Навпаки, моментів значно поменшало, а гравці обох команд ніби просто відбували номер. Вже на останніх хвилинах матчу одну успішну атаку таки зуміли провести "зелено-білі" – відзначився Іглесіас, якому асистував Хоакін. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Бетіса.

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