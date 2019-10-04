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Бетис и Эйбар расписали ничью

4 октября 23:56 7 Читати українською
Бетис и Эйбар расписали ничью
Бетис – Эйбар – 1:1 / фото твиттер ФК Реал Бетис

В первом матче 8-го тура чемпионата Испании Бетис и Эйбар отличились голами в каждом из таймов, но победителя определить не смогли. Счет и отчет матча читайте на Футбол 24.

69’ Лорен Морон
 
Фабиан Орельяна 33’
Гонсало Эскаланте 90+1’
33’ Фабиан Орельяна
69’ Лорен Морон
90+1’ Гонсало Эскаланте

В рамках 8-го тура Примеры в гости к Бетису приехал Эйбар. Команды долго не могли открыть счет, однако на 34-й минуте с этим помог арбитр, который зафиксировал грубую игру со стороны Каналеса против Эскаланте в верховой борьбе и назначил пенальти. С задачей успешно справился Орельяна – 0:1.

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В середине второго тайма хозяева сумели отыграться. Лорен чудом смог избежать офсайда благодаря выставленной ноге защитника и добить мяч в ворота после розыгрыша стандарта – противоречивый эпизод после просмотра VAR арбитр проинтерпретировал в пользу хозяев. 1:1. Бетис мог дожать соперника на последних минутах после удаления Эскаланте, но до финального свистка команды так и не определили победителя – ничья в итоге.

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Испания Бетис - Эйбар Бетис Бетис Эйбар Эйбар
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