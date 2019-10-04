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Бетіс та Ейбар розписали нічию

4 жовтня 23:56 13 Читать на русском
Бетіс та Ейбар розписали нічию
Бетіс – Ейбар – 1:1 / фото твіттер ФК Реал Бетіс

У першому матчі 8-го туру чемпіонату Іспанії Бетіс та Ейбар відзначились голами у кожному з таймів, але переможця виявити не змогли. Рахунок та звіт матчу читайте на Футбол 24.

69’ Лорен Морон
 
Фабіан Орельяна 33’
Гонсало Ескаланте 90+1’
33’ Фабіан Орельяна
69’ Лорен Морон
90+1’ Гонсало Ескаланте

В рамках 8-го туру Прімери у гості до Бетіса завітав Ейбар. Команди довго не могли відкрити рахунок, однак на 34-й хвилині з цим допоміг арбітр, який зафіксував грубу гру з боку Каналеса проти Ескаланте у верховій боротьбі й призначив пенальті. Із завданням успішно впорався Орельяна – 0:1.

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У середині другого тайму господарі зуміли відігратись. Лорен дивом зміг уникнути офсайду завдяки виставленій нозі захисника й добити круглого у ворота після розіграшу стандарту – суперечливий епізод після перегляду VAR арбітр протрактував на користь господарів. 1:1. Бетіс міг дотиснути суперника на останніх хвилинах після вилучення Ескаланте, але до фінального свистка команди так і не визначили переможця – нічия у підсумку.

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Іспанія Бетіс - Ейбар Бетіс Бетіс Ейбар Ейбар
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