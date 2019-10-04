Зозуля помог Альбасете прервать неудачную серию – пострадал другой украинец

Альбасете победил Алькоркон в 10-м туре Сегунды. Роман Зозуля и Сергей Мякушко вышли в стартовом составе. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании, Сегунда. 10-й тур

Алькоркон – Альбасете – 0:1

Гол: Манай, 67 (пен)

В 10-м туре Сегунды Алькоркон принимал Альбасете. В составе обеих команд вышли украинцы – Сергей Мякушко у хозяев и Роман Зозуля у гостей. Уже на 2-й минуте экс-форвард Днепра пробил головой – голкипер был на месте.

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Мякушко решил не отставать, но сначала экс-хавбек Карпат отличился с отрицательной стороны – в подкате он нанес травму Фустеру, который вынужден был покинуть поле. А позже Сергей мог забивать – его коварный удар со штрафного не без проблем парировал голкипер Альбасете. Следующая попытка Мякушко была неточной. Обе команды были не слишком активными в первом тайме, поэтому 0:0 – логичный итог половины игры.

В дебюте второй 45-минутки снова головой пробивал Зозуля – вратарь выручил Алькоркон. Игра продолжала проходить в довольно спокойном темпе, а на 62-й минуте был заменен Сергей Мякушко. Оценка украинца от Sofa Score – 6,3 (один из самых низких баллов в команде).

А уже через 3 минуты арбитр назначил пенальти за игру рукой в ​​штрафной Алькоркона – VAR решил судьбу эпизода. К слову, скидка шла именно на Романа Зозулю. Рэй Манай пробил точно и вывел Альбасете вперед. Этот гол в итоге стал победным для Зозули и компании, хотя хозяева и устроили что-то вроде финальный штурм. Наш нападающий получил от Sofa Score оценку 6,8 – среднюю в команде.

Альбасете выиграл впервые за 3 матча и набрал 16 очков (4 место). Алькоркон остался на 10-й позиции (12 пунктов).

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