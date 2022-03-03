Атлетик Бильбао в текущем розыгрыше Кубка запомнился героическими выносами Барселоны и Реала. После таких побед можно было ожидать выхода в финал, однако для этого необходимо было обыграть Валенсию – впрочем, первая встреча завершилась вничью (1:1). Ответный матч предстояло провести на "Месталье".

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Первый тайм должен завершиться без голов, ведь ударов и моментов оказалось очень мало. Впрочем, на 43-й минуте хозяева неожиданно вышли вперед усилиями Гедеша – 1:0! Именно с этим счётом команды отправились на перерыв. Второй же тайм также оказался равным и довольно сухим, но забить ещё один мяч командам не удалось. В итоге, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Валенсии.

Таким образом, "летучие мыши" стали первыми финалистами Кубка Короля. Ихсоперником станет победитель пары Бетис – Реал Сосьедад. Финал проведут 23 апреля на севильском стадионе "Ла Картуха".

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