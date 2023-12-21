Бетис в рамках 18-го тура Ла Лиги 2023/24 принимает Жирону. Информация о стартовых составах и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 18-го тура испанской Примеры 2023/24 между Бетисом и Жироной начнется в 20:00 по киевскому времени. Трансляция доступна на MEGOGO. Артем Довбик начнет матч в основном составе, а вот Виктор Цыганков в заявку не попал. Он всё ещё испытывает дискомфорт в ноге.

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Стартовые составы

Бетис:

Жирона:

Запасные: Хуан Карлос, Фуидиас, Эспиноса, Арнау, Кебе, Стуани, Валери, Хуанпе, Солис, Порту

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