Бетіс – Жирона: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Ла Ліги – Довбик в основі, у Циганкова проблеми
19:00 - Читать на русском
Бетіс в рамках 18-го туру Ла Ліги 2023/24 приймає Жирону. Інформацію щодо стартових складів та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 18-го туру іспанської Прімери 2023/24 між Бетісом і Жироною розпочнеться о 20:00 за київським часом. Трансляція доступна на MEGOGO. Артем Довбик розпочне матч в основному складі, а от Віктор Циганков до заявки не потрапив. Він все ще відчуває дискомфорт у нозі.
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Стартові склади
Бетіс:
Жирона:
Запасні: Хуан Карлос, Фуїдіас, Еспіноса, Арнау, Кебе, Стуані, Валері, Хуанпе, Соліс, Порту
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