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Бетис – Атлетико – 1:0 – видео гола и обзор матча

3 февраля 23:20 17 Читати українською
Бетис – Атлетико – 1:0 – видео гола и обзор матча
Бетис – Атлетико – 1:0 – видео гола и обзор матча

В 22 туре Ла Лиги Бетис неожиданно одержал победу над Атлетико (1:0). Смотрите видео гола и обзор матча.

Чемпионат Испании 2018/19, 22 тур

Бетис – Атлетико – 1:0

Гол: Каналес, 64 (пен)

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Во втором матче игрового дня Бетис дома принимал Атлетико. "Огурцы" в дебюте поединка должны были выходить вперед, но Атлетико спас Облак, который совершил прекрасный сейв. Других опасных моментов в первом тайме у команд не было.

Во втором тайме Бетис получил право на пробитие пенальти на 64-ой минуте, Каналес точным ударом вывел свою команду вперед. Уже через 2 минуты Гризманн имел прекрасную возможность сравнять счет, но француз попал в штангу.

Бетис после этого матча имеет в активе 32 очка и поднимается в зону Лиги Европы – на 6 место. Атлетико – второй с 44 зачетными пунктами.

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Бетис - Атлетико: Воскресенье 03 февраля 2019

Бетис
Матч окончен
1 : 0
Атлетико
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