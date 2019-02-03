Бетис – Атлетико – 1:0 – видео гола и обзор матча

В 22 туре Ла Лиги Бетис неожиданно одержал победу над Атлетико (1:0). Смотрите видео гола и обзор матча.

Чемпионат Испании 2018/19, 22 тур

Бетис – Атлетико – 1:0

Гол: Каналес, 64 (пен)

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Во втором матче игрового дня Бетис дома принимал Атлетико. "Огурцы" в дебюте поединка должны были выходить вперед, но Атлетико спас Облак, который совершил прекрасный сейв. Других опасных моментов в первом тайме у команд не было.

Во втором тайме Бетис получил право на пробитие пенальти на 64-ой минуте, Каналес точным ударом вывел свою команду вперед. Уже через 2 минуты Гризманн имел прекрасную возможность сравнять счет, но француз попал в штангу.

Бетис после этого матча имеет в активе 32 очка и поднимается в зону Лиги Европы – на 6 место. Атлетико – второй с 44 зачетными пунктами.