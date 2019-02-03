Эйбар разбил Жирону: 22 тур Ла Лиги, матчи воскресенья

Состоялись матчи 22 тура Ла Лиги: Вильярреал не смог удержать комфортное преимущество над Эспаньолом, Бетис минимально одолел Атлетико, а Эйбар не заметил Жирону. Счет и отчеты о матчах читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2018/19, 22 тур

Вильяреал – Эспаньол – 2:2

Голы: Иборра, 37, Касорла, 64, (пен) – Бонера, 75, (аг), Росалес, 81

Бетис – Атлетико – 1:0

Гол: Каналес, 64 (пен)

Эйбар – Жирона – 3:0

Голы: Пенья, 37, Шарлес, 46, 57, (пен)

Вильярреал активно начал матч, ведь "желтая субмарина" вынуждена бороться за выживание. В конце первого тайма Вильярреалу таки удалось открыть счет в матче, после подачи Касорлы Морено пробил в перекладину, а Иборра был первым на добивании. После перерыва Касорла увеличил разрыв ударом с пенальти, однако удержать это преимущество не удалось. Бонера срезал мяч в собственные ворота, а через 6 минут Росалес сравнял счет, и продержался до финального свистка.

После этой игры Эспаньол набрал 25 очков и расположился на 14 месте, а Вильярреал с 19 пунктами остался в зоне вылета.

Во втором матче игрового дня Бетис дома принимал Атлетико. "Огурцы" в дебюте поединка должны были выходить вперед, но Атлетико спас Облак, который совершил прекрасный сейв. Других опасных моментов в первом тайме у команд не было. Во втором тайме Бетис получил право на пробитие пенальти на 64-ой минуте, Каналес точным ударом вывел свою команду вперед. Уже через 2 минуты Гризманн имел прекрасную возможность сравнять счет, но француз попал в штангу.

Бетис после этого матча имеет в активе 32 очка и поднимается в зону Лиги Европы – на 6 место. Атлетико – второй с 44 зачетными пунктами.

Эйбар дома разгромил Жирону. В конце первого тайма Пенья открыл счет в матче, а после перерыва Шарлес оформил быстрый дубль, чем и не оставил шансов Жироне отыграться.



Благодаря этой победе Эйбар набрал 29 очков и поднялся на 10 место, Жирона с 24 пунктами осталась рядом с зоной вылета.