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Бетіс – Атлетіко – 1:0 – відео гола та огляд матчу

3 лютого 23:20 179 Читать на русском
Бетіс – Атлетіко – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Бетіс – Атлетіко – 1:0 – відео гола та огляд матчу

У 22 турі Ла Ліги Бетіс несподівано здобув перемогу над Атлетіко (1:0). Дивіться відео гола та огляд матчу.

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 22 тур

Бетіс – Атлетіко – 1:0

Гол: Каналес, 64 (пен)

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У другому матчі ігрового дня Бетіс вдома приймав Атлетіко. "Огірки" у дебюті поєдинку мали виходити вперед, але Атлетіко врятував Облак, який здійснив прекрасний сейв. Інших небезпечних моментів у першому таймі у команд не було.

У другому таймі Бетіс отримав право на пробиття пенальті на 64-ій хвилині, Каналес влучним ударом вивів свою команду вперед. Вже через 2 хвилини Грізманн мав чудову нагоду зрівняти рахунок, але француз влучив у штангу.

Бетіс після цього матчу має в активі 32 очки та піднімається у зону Ліги Європи – на 6 сходинку. Атлетіко – 2-ий з 44 заліковими пунктами.

Іспанія22 турБеніто Вільямарін (Севілья)

Бетіс - Атлетіко: Неділя 03 лютого 2019

Бетіс
Матч завершено
1 : 0
Атлетіко
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Іспанія Відеоновини Атлетіко Атлетіко Бетіс Бетіс Бетіс - Атлетіко
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