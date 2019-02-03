Бетіс – Атлетіко – 1:0 – відео гола та огляд матчу

У 22 турі Ла Ліги Бетіс несподівано здобув перемогу над Атлетіко (1:0). Дивіться відео гола та огляд матчу.

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 22 тур

Бетіс – Атлетіко – 1:0

Гол: Каналес, 64 (пен)

Ейбар розтрощив Жирону: 22 тур Ла Ліги, матчі неділі

У другому матчі ігрового дня Бетіс вдома приймав Атлетіко. "Огірки" у дебюті поєдинку мали виходити вперед, але Атлетіко врятував Облак, який здійснив прекрасний сейв. Інших небезпечних моментів у першому таймі у команд не було.

У другому таймі Бетіс отримав право на пробиття пенальті на 64-ій хвилині, Каналес влучним ударом вивів свою команду вперед. Вже через 2 хвилини Грізманн мав чудову нагоду зрівняти рахунок, але француз влучив у штангу.

Бетіс після цього матчу має в активі 32 очки та піднімається у зону Ліги Європи – на 6 сходинку. Атлетіко – 2-ий з 44 заліковими пунктами.