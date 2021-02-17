"Самый болезненный удар – поражение Шахтеру в полуфинале Кубка УЕФА. От него все долго отходили. Прошли бы Шахтер, уверен, обыграли бы и Вердер в финале, и взяли главный трофей.

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За все время, что я был в Динамо, такой сильной команды больше не было. Тот гол Илсиньо на последних минутах донецкого матча – шок. И хотя Шахтер тоже были сильным, считаю, Динамо на тот момент было сильнее и больше заслуживало выхода в финал", – рассказал Бетао в интервью изданию Факти.

Отметим, что бразилец выступал за "бело-синих" с 2008 по 2013 годы, а позже вернулся в Киев на полгода в 2015-м. Напомним, что Динамо и Шахтер встретились в полуфинале Кубка УЕФА-2009, где верх взял донецкий клуб.

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