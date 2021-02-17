"Найболючіший удар – поразка Шахтарю у півфіналі Кубка УЄФА. Від нього всі довго відходили. Пройшли б Шахтар, впевнений, обіграли б і Вердер у фіналі, та взяли головний трофей.

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За весь час, що я був в Динамо, такої сильної команди більше не було. Той гол Ілсінью на останніх хвилинах донецького матчу – шок. І хоча Шахтар теж були сильним, вважаю, Динамо на той момент було сильнішим і більше заслуговувало виходу у фінал", – розповів Бетао в інтерв'ю виданню Факти.

Зазначимо, що бразилець виступав за "біло-синіх" з 2008 по 2013 роки, а пізніше повернувся до Києва на півроку в 2015-му. Нагадаємо, що Динамо та Шахтар зустрілись у півфіналі Кубка УЄФА-2009, де гору взяв донецький клуб.

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