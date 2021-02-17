Бывший защитник Динамо Бетао вспомнил, с кем ему было удобнее выступать в составе киевского клуба.

"Больше всего мне нравилось играть в паре с Айилой Юссуфом. С тем же Хачериди тоже было удобно играть, с Тарасом Михаликом.

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Потенциал Хачериди? Я не вижу ничего экстраординарного в нем. В Бразилии таких защитников очень много. Его выделяет рост. Хачериди – хороший защитник, но не более того", – рассказал Бетао в интервью изданию Факти.

Отметим, что бразилец выступал за Динамо с 2008 по 2013 годы, а позже вернулся в Киев на полгода в 2015-м.

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