Бетао сообщил, что заболел коронавирусом

Бывший защитник киевского Динамо Бетао, который сейчас выступает за бразильский Аваи, сдал положительный тест на коронавирус.

"Мой тест показал, что я уже был инфицирован вирусом, но он не активен. То есть у меня была болезнь, но я ее преодолел. Ко мне приходил друг, потом он позвонил и подтвердил, что его результат был положительным. Я уже подумал о наихудшем, но дома ни у моей жены, ни у моих детей не было симптомов.

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Если говорить о симптомах, то это была головная боль, и у меня был сильный грипп. Однако я продолжал тренироваться нормально, это не помешало мне. Когда мой друг подтвердил, что заразился, я поговорил с врачом Аваи. Пришлось оставаться дома в течение 30 дней, чтобы не распространять вирус. Я провел эти дни, ночуя в другой комнате. В общем, это был обычный день дома, но перед сном я шел в изолированную комнату, еще не зная, что это был коронавирус. Я все еще думал, что это был просто грипп.

Я думаю, что возвращение футбола в этот момент очень рискованно. Прежде всего, из-за здоровья. У меня не было симптомов. Я не уверен, смогут ли другие клубы протестировать игроков, как это сделал Аваи. Если вы вернетесь сейчас, только после экспресс-тестов, у вас все еще есть шанс заражения. Проблема не только в игроках, мы можем принести вирус домой", – цитирует Бетао Torcedores.

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