Бетао повідомив, що захворів коронавірусом

Колишній захисник київського Динамо Бетао, який нині виступає за бразильський Аваї, здав позитивний тест на коронавірус.

"Мій тест показав, що я вже був інфікований вірусом, але він не активний. Тобто у мене була хвороба, але я її подолав. До мене приходив друг, потім він подзвонив і підтвердив, що його результат був позитивним. Я вже подумав про найгірше, але вдома ні у моєї дружини, ні у моїх дітей не було симптомів.

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Щодо симптомів, то це був головний біль, і у мене був сильний грип. Однак, я продовжував тренуватися нормально, це не зашкодило мені. Коли мій друг підтвердив, що заразився, я поговорив з лікарем Аваї. Довелося залишатися вдома протягом 30 днів, щоб не поширювати вірус. Я провів ці дні, ночуючи в іншій кімнаті. Загалом, це був звичайний день вдома, але перед сном я йшов у ізольовану кімнату, ще не знаючи, що це був коронавірус. Я все ще думав, що це був просто грип.

Я думаю, що повернення футболу в цей момент дуже ризиковане. Передусім, через здоров'я. У мене не було симптомів. Я не впевнений, чи зможуть інші клуби протестувати гравців, як це зробив Аваї. Якщо ви повернетеся зараз, тільки після експрес-тестів, у вас все ще є шанс зараження. Проблема не тільки в гравцях, ми також можемо принести вірус додому", – цитує Бетао Torcedores.

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