Бессмертный озвучил, что помогло Львову совершить драматическое спасение от вылета
Главный тренер Львова Анатолий Бессмертный оценил свою работу во главе львовского клуба.
"Конечно, дистанция была достаточно тяжелой. Сложное также было положение команды. Приняли коллектив, который находился на последнем месте, поэтому задача была остаться. В начале было действительно трудно. Были, конечно, сомнения тоже. На старте сложности также возникали с построением тренировочного процесса. Почему? Потому что не было постоянного тренировочного поля. Сначала на одном проводили тренировки, потом на другом.
Львов назначил нового генерального директора, которому всего 26 лет
В общем, когда принял команду, то увидел, что перспектива есть. Очень много молодых футболистов и они качественные, очень много иностранцев, в которых также определенный уровень мастерства есть. Руководство клуба меня очень поддерживало, игроки также выражали поддержку. Впрочем, опять же, были и сомнения. Как бы то ни было, когда удается выполнить поставленные задачи – всегда приятно. Хотя и было сложно, но вера и надежда всегда были", – поделился Бессмертный в комментарии официальному сайту Львова.
Напомним, львовяне были главными претендентами на вылет из УПЛ, но после назначения Бессмертного совершили впечатляющий рывок, в итоге заняв 8 место в турнирной таблице.
Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21