"Конечно, дистанция была достаточно тяжелой. Сложное также было положение команды. Приняли коллектив, который находился на последнем месте, поэтому задача была остаться. В начале было действительно трудно. Были, конечно, сомнения тоже. На старте сложности также возникали с построением тренировочного процесса. Почему? Потому что не было постоянного тренировочного поля. Сначала на одном проводили тренировки, потом на другом.

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В общем, когда принял команду, то увидел, что перспектива есть. Очень много молодых футболистов и они качественные, очень много иностранцев, в которых также определенный уровень мастерства есть. Руководство клуба меня очень поддерживало, игроки также выражали поддержку. Впрочем, опять же, были и сомнения. Как бы то ни было, когда удается выполнить поставленные задачи – всегда приятно. Хотя и было сложно, но вера и надежда всегда были", – поделился Бессмертный в комментарии официальному сайту Львова.

Напомним, львовяне были главными претендентами на вылет из УПЛ, но после назначения Бессмертного совершили впечатляющий рывок, в итоге заняв 8 место в турнирной таблице.

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