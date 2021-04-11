"Никто не может знать, какой был бы результат, если бы отличился Альваро. По завершении матча можно говорить все, что угодно. Конечно, незабитый пенальти где-то повлиял на команду. Впрочем, с таким стрессом ребята справились и первый тайм выглядели очень даже достойно. Относительно эпизода с пенальти, то скажу, если вратарь вытягивает пенальти, то стоит говорить, прежде всего, о мастерстве голкипера.

Ворскла – Львов – 2:1 – видео голов и обзор матча

Первые 5 минут второго тайма вышли для нас очень неудачными. Ворскла перешла на игру в три защитника и нам не удалось оперативно подстроиться под такой стиль. Это все следствие того, что у нас ребята молодые. Тренерский штаб выкрикивал, подсказывал то, как нужно перестроиться, но игроки немного поздно среагировали. Тем не менее, за исключения стартовых 5 минут, второй тайм, в принципе, тоже был нормальным. Можно было играть, можно было достойный результат везти из Полтавы. К сожалению, не удалось.

В первом тайме лучше Ворсклы действовали, по моему мнению, потому, что удалось хорошо организовать игру. Лишили соперников их козырей, а именно: быстрых розыгрышей мяча, контратак. Не дали пространства, поэтому и нам самим было играть легче.

Относительно нашего забитого мяча, то отмечу, что наигрываем не только стандартные эпизоды. Мы находимся в такой ситуации, что максимум нужно выжимать из всего. Надо реализовывать моменты, стандартные положения, в частности, пенальти. Видите, одиннадцатиметровый вот не реализовали. Забили бы, может, и действительно все сложилось бы по-другому? Тем не менее, об этом уже говорить поздно", – цитирует Бессмертного официальный сайт Львова.

К слову, Львов остался на 12 месте турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 15 зачетных баллов. В следующем туре "сине-золотые" будут противостоять Александрии.

Львов в матче с нереализованным пенальти уступил Ворскле и остался в зоне вылета