"Ніхто не може знати, який був би результат, якби відзначився Альваро. По завершенні матчу можна казати все, що завгодно. Звісно, незабитий пенальті десь повпливав на команду. Втім, з таким стресом хлопці впоралися і перший тайм виглядали дуже навіть достойно. Щодо епізоду з пенальті, то скажу, якщо воротар витягує пенальті, то варто казати, перш за все, про майстерність голкіпера.

Ворскла – Львів – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Перші 5 хвилин другого тайму вийшли для нас дуже невдалими. Ворскла перейшла на гру у три захисники і нам не вдалося оперативно підлаштуватися під такий стиль. Це все наслідок того, що у нас хлопці молоді. Тренерський штаб нібито і вигукував, підказував те, як саме потрібно перелаштуватись, але гравці трішки пізно зреагували. Тим не менш, за виключенням стартових 5 хвилин, другий тайм, в принципі, теж був нормальним. Можна було грати, можна було гідний результат везти з Полтави. На жаль, не вдалося.

У першому таймі краще за Ворсклу діяли, на мою думку, через те, що вдалося добре організувати гру. Позбавили суперників їхніх козирів, а саме: швидких розіграшів м’яча, контратак. Не дали простору, тому і нам самим було грати легше.

Щодо нашого забитого м’яча, то відзначу, що награємо не тільки стандартні епізоди. Ми перебуваємо у такій ситуації, що максимум потрібно витискати з усього. Треба реалізовувати моменти з гри, стандартні положення, зокрема, пенальті. Бачите, одинадцятиметровий от не реалізували. Забили б, може, і направду все склалося б по-іншому? Тим не менш, про це вже говорити пізно", – цитує Безсмертного офіційний сайт Львова.

До слова, Львів залишився на 12 місці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 15 залікових балів. У наступному турі "синьо-золоті" протистоятимуть Олександрії.

Львів у матчі з нереалізованим пенальті поступився Ворсклі і залишився у зоні вильоту