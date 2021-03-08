"В принципе, в игру мы вошли неплохо, пытались прессинговать вблизи ворот соперника. Пожалуй, немного этим увлеклись и вовремя не возвращались на свою часть поля. Допускали неудачные ошибки, которые следует ликвидировать.

Исторический рекорд Зари в видеообзоре погрома против Львова – 4:0

Тем не менее, хочу поблагодарить ребят, которые, несмотря на счет, шли вперед и пытались изменить командное положение, старались атаковать и активно действовать. Отдельные моменты игры у нас были хорошими. Заря играла по счету и иногда давала нам возможность перейти вперед, если можно так сказать. Мы расстроены, но нужно работать и реабилитироваться", – цитирует Бессмертного официальный сайт "сине-золотых".

К слову, для 52-летнего специалиста это был дебютный матч во главе Львова, который все еще остается на дне турнирной таблицы с 12-ю очками.

Заря уничтожила Львов – луганчане запугивают Динамо, дубли Гладкого и Аллахьяра, провальный дебют Бессмертного