Заря Легро разобралась со Львовом в рамках 17-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Подопечные Виктора Скрипника демонстрируют невероятную форму. Луганчане выиграли последние 7 матчей в рамках УПЛ. Это, между прочим, клубный рекорд.

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Львов ехал в Запорожье с новым тренером, но это никак не помогло. Заря еще в первом тайме отгрузила в ворота соперника четыре "сухих" мяча, а после перерыва перешла в эконом-режим.

Благодаря этой победе Заря набрала 32 очка и закрепилась на третьей строчке турнирной таблицы. Львов остался последним, а Анатолий Бессмертный крайне неудачно дебютировал во главе "сине-золотых".

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