"В принципі, в гру ми увійшли непогано, намагалися пресингувати поблизу воріт суперника. Мабуть, трохи цим захопилися і вчасно не поверталися на власну частину поля. Припускалися невдалих помилок, які слід було ліквідувати.

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Тим не менш, хочу подякувати хлопцям, які, незважаючи на рахунок, йшли вперед та намагалися змінити командне становище, старалися атакувати та активно діяти. Окремі моменти гри у нас були хорошими. Зоря грала по рахунку та іноді давала нам можливість перейти вперед, якщо можна так сказати. Ми засмучені, але потрібно працювати та реабілітовуватись", – цитує Безсмертного офіційний сайт "синьо-золотих".

До слова, для 52-річного фахівця це був дебютний матч на чолі Львова, який все ще залишається на дні турнірної таблиці з 12-ма очками.

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