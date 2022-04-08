"Жодних контактів у Росії у мене немає, зараз це все було переглянуто. Коли читаєш статистику, що 80% людей підтримують цього гада і окупацію, яку вони нам влаштували, то розумієш, що з ними немає про що розмовляти.

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Звісно, ​​пройшла переоцінка цінностей. Відчуваю ще більшу гордість за нашу країну, наших людей. Справді, у такій скрутній ситуації народ дуже згуртувався. Сусіди допомагають один одному, допомагаєш навіть людям, яких зовсім не знаєш, і вони теж пропонують тобі допомогу. У цьому плані нація справді об’єдналася, дуже приємно на це дивитися. Ми – єдина нація, і за це бере гордість", – сказав Безсмертний у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, українці вже 44-й день мужно захищають свою батьківщину від вторгнення російських окупантів. Весь світ об'єднався проти кривавого нападу Путіна і Ко і намагається всіляко допомагати та підтримувати нашу державу.

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