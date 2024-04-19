Бенфика час обороняла гандикап с первого матча, однако затем начались проблемы. Трубин роскошно потянул удар Кондогбия с нескольких метров, а вот с выстрелом Мумбанья не справился – мяч коварно "пролез" между ног украинца. Больше голов не было ни в основное время, ни в экстратаймах, поэтому судьбу путевки в полуфинал решила серия пенальти.

Трубин не смог повторить подвиг Лунина – Бенфика в серии пенальти вылетела из Лиги Европы, пустив Марсель в полуфинал

К сожалению, Трубину не удалось повторить успеха Андрея Лунина. Игроки Марселя реализовали все 4 попытки в ворота Анатолия, а у Бенфики было двое неудачников – Ди Мария попал в стойку, Антониу Силва бесхитростно в руки Пау Лопесу.