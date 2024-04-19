Бенфіка годину обороняла гандикап з першого матчу, проте потім почалися проблеми. Трубін розкішно потягнув удар Кондогбія з кількох метрів, а от з пострілом Мумбанья не впорався – м'яч підступно "проліз" поміж ніг українця. Більше голів не було ні у основний час, ні в екстратайми, тому долю путівки у півфінал вирішила серія пенальті.

Трубін не зміг повторити подвиг Луніна – Бенфіка в серії пенальті вилетіла з Ліги Європи, пустивши Марсель у півфінал

На жаль, Трубіну не вдалося повторити успіху Андрія Луніна. Гравці Марселя реалізували всі 4 спроби у ворота Анатолія, а в Бенфіки було двоє невдах – Ді Марія влучив у стійку, Антоніу Сілва безхитрісно в руки Пау Лопесу.