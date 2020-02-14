Бешикташ уступил Башакшехиру – победу принес палач Ливерпуля, экс-звезда Динамо сыграл на шокирующей позиции

Истанбул Башакшехир победил Бешикташ в рамках 22-го тура чемпионата Турции. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Турции 2019/20, 22-й тур

Истанбул Башакшехир – Бешикташ – 1:0

Гол: Ба, 50

Бешикташ захватил инициативу в начале игры, однако этот контроль не приводил к очень опасным моментам. Башакшехир удачно защищался, и при этом играл на контратаках. В первой половине голов не было, а в начале второй экс-форвард Челси Демба Ба отметился победным мячом после паса с фланга Ленса. Бешикташ имел преимущество по владению мячом и количеству ударов, однако Башакшехир удержал победу.

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Интересно, что бывшая звезда Динамо выступал на непривычной для себя позиции правого защитника и получил желтую карточку. Другой экс-динамовец Вида также провел полный матч.

Таким образом, Истанбул Башакшехир набрал 43 очка и возглавил турнирную таблицу чемпионата Турции, Бешикташ с 36 пунктами остался седьмым.

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