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Бешикташ поступився Башакшехіру – перемогу приніс кат Ліверпуля, екс-зірка Динамо відіграв на шокуючій позиції

14 лютого 21:53 1264 Читать на русском
Бешикташ поступився Башакшехіру – перемогу приніс кат Ліверпуля, екс-зірка Динамо відіграв на шокуючій позиції
Джермейн Ленс / фото ФК Істанбул Башакшехір

Істанбул Башакшехір переміг Бешикташ в рамках 22-го туру чемпіонату Туреччини. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Туреччини 2019/20, 22-й тур

Істанбул Башакшехір – Бешикташ – 1:0

Гол: Ба, 50

Бешикташ захопив ініціативу на початку гри, однак цей контроль не призводив до дуже небезпечних моментів. Башакшехір вдало захищався, і при цьому грав на контратаках. В першій половині голів не було, а на початку другої екс-форвард Челсі Демба Ба відзначився переможним м'ячем після пасу з флангу Ленса. Бешикташ мав перевагу за володінням м'ячем та кількістю ударів, проте Башакшехір втримав перемогу.

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Цікаво, що колишня зірка Динамо виступав на незвичній для себе позиції правого захисника та отримав жовту картку. Інший екс-динамівець Віда також провів повний матч.

Таким чином, Істанбул Башакшехір набрав 43 очки та очолив турнірну таблицю чемпіонату Туреччини, Бешикташ з 36 пунктами залишився сьомим.

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Теги
Туреччина Джермейн Ленс Джермейн Ленс Бешикташ Бешикташ Істанбул Башакшехір Істанбул Башакшехір Домагой Віда Домагой Віда Демба Ба Демба Ба
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