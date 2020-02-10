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"Это не Динамо": Морозюк рассказал, как помогал Гармашу адаптироваться в Турции

09:50 146 Читати українською
"Это не Динамо": Морозюк рассказал, как помогал Гармашу адаптироваться в Турции
Гармаш и Морозюк / ФК Ризеспор

Защитник Ризеспор Николай Морозюк прокомментировал адаптацию Дениса Гармаша в турецкой Суперлиге.

"Гармашу пока трудно, он еще думает, что в Украине: "Я не хочу под нападающим играть, между линиями, туда не беги".

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Я ему говорю: "Это не Динамо, братан. Просто ищи мяч, кайфуй, играй в удовольствие". Для него здесь реанимация", – поделился Морозюк в шоу ТРЕНДЕЦ на YouTube.

Напомним, защитник покинул Динамо в начале 2019 и переехал в Турцию, тогда как Гармаш присоединился к Ризеспору зимой 2020-го на правах аренды.

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Украинцы за рубежом Динамо Киев Динамо Киев Турция Ризеспор Ризеспор Денис Гармаш Денис Гармаш Николай Морозюк Николай Морозюк
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