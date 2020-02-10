"Это не Динамо": Морозюк рассказал, как помогал Гармашу адаптироваться в Турции

Италия — 01:55 796
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Интер – Милан: рекорд Ибрагимовича, божественный Лукаку, а Конте демонстрирует характер
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Бавария – РБ Лейпциг: Нагельсманн сберег интригу, сбитый прицел Вернера, самый желанный бек Європы "съел" атаку МюнхенаГермания — 9 фев 337
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Динамо – Борац: Михайличенко развивает кадровое богатство, легионеры выдают лучшие матчи, а лидер бомбардиров удивляетУкраина — 9 фев 2734
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Шахтер – Вентспилс: молодежь по-разному распорядилась шансами, а новый лидер принес победуУкраина — 9 фев 1390
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Байер в грандиозном поединке перестрелял Боруссию Д: герой приобщился к 4 голам, слабые стороны Дортмунда во всей красеГермания — 9 фев 652