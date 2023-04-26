В начале апреля стало известно, что Газпром станет одним из спонсоров Бешикташа. Fotospor со ссылкой на российские пропагандистские "СМИ" раскрыл детали соглашения.

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Контракт будет рассчитан на пять лет, турки будут получать по 20 миллионов евро за сезон и отдадут права на название стадиона на первые три года. Кроме того, "орлы" будут иметь приоритетное право на подписание футболистов из "чемпионата водокачки" и не будут платить за эти трансферы – расходы покроет Газпром. А дальше Бешикташ будет получать 15-25% от суммы продаж.

Главная цель сделки – турецкий клуб станет перевалочным пунктом для представителей первенства террористов. То есть, сначала они будут играть в Суперлиге, а потом их будут перепродавать в Европу, ведь сейчас тамошние клубы не хотят покупать футболистов из России из-за осуждения футбольного сообщества.

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