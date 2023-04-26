Турецький гранд поглиблює співпрацю з росіянами, хоч повномасштабна війна в Україні все ще триває.

На початку квітня стало відомо, що Газпром стане одним зі спонсорів Бешикташа. Fotospor з посиланням на російські пропагандистські "ЗМІ" розкрив деталі угоди.

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Контракт буде розрахований на 5 років, турки отримуватимуть по 20 мільйонів євро за сезон та віддадуть права на назву стадіону на перші 3 роки. Окрім цього, "орли" матимуть пріоритетне право на підписання футболістів з "чемпіонату водокачки" і не платитимуть за ці трансфери – витрати покриє Газпром. А далі Бешикташ отримуватиме 15-25% від суми продажу.

Головна мета угоди – турецький клуб стане перевалочним пунктом для представників першості терористів. Тобто спершу вони гратимуть у Суперлізі, а потім їх перепродуватимуть у Європу, адже зараз тамтешні клуби не хочуть купувати футболістів з Росії через осуд футбольної спільноти.

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