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Бешикташ отказался от трансфера Коноплянки и готов подписать вингера Тоттенхэма

17:29 254 Читати українською
Бешикташ отказался от трансфера Коноплянки и готов подписать вингера Тоттенхэма
Жорж-Кевин Н'Куду / фото из соцсетей

Полузащитник Тоттенхэма Жорж-Кевин Н'Куду может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Хавбек Шальке Евгений Коноплянка не перейдет в Бешикташ во время летнего трансферного окна, утверждает турецкое издание Fanatik.

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По информации источника, соглашение о переходе 29-летнего украинца сорвалось, и теперь Бешикташ сосредоточится на трансфере хавбека Тоттенхэма Жорж-Кевина Н'Куду. Более того, стороны уже достигли принципиальной договоренности и в ближайшее время могут объявить о трансфере.

Ранее сообщалось, что Шальке и Бешикташ согласовали переход Коноплянки за 2,5 млн евро, однако не могли договориться, как будет осуществляться оплата.

К слову, Коноплянка перешел в Шальке летом 2016-го года из Севильи на правах аренды. Через год немецкий клуб выкупил его контракт за 12,5 млн евро. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 13 матчах немецкой Бундеслиги, стал автором 1 забитого мяча, а также получил 1 красную карточку.

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Теги
Турция Украинцы за рубежом Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Тоттенхэм Тоттенхэм Шальке Шальке Бешикташ Бешикташ Жорж-Кевин Н'Куду Жорж-Кевин Н'Куду
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