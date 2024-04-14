Португальський фахівець Фернанду Сантуш більше не тренуватиме Бешикташ, повідомляє прес-служба турецького клубу.

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Напередодні сторони вирішили дострокового припинити співпрацю.

Нагадаємо, 69-річний наставник очолив команду 7 січня. Під його керівництвом "чорні орли" провели 16 поєдинків, в яких здобули 7 перемог, розписали 4 нічиї та зазнали 5 поразок. Нині у стамбульців серія з 5 матчів без перемог, команда йде четвертою у Суперлізі.

Цікаво, що португалець був 4-м тренером Бешикташа у поточному сезоні. Раніше цю посаду обіймав Шенол Гюнеш, потім 5 матчів із командою працював Бурак Їлмаз, а призначений 10 листопада Різа Чалімбай протримався лише 2 місяці (7 ігор).

Сантуш за свою кар'єру встиг потренувати Ешторіл, Ештрелу, Порту, АЕК, Панатінаїкос, Спортінг, Бенфіку та ПАОК, а також збірні Греції, Португалії та Польщі. Разом із національною командою Португалії він виграв чемпіонат Європи та Лігу націй.

До слова, раніше у Бешикташ наполегливо сватали екс-наставника Динамо Мірчу Луческу. Напередодні румун заявив, що готовий повернутися до тренерської роботи, а рішення про новий клуб ухвалить вже у травні.

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