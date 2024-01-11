Бешикташ хочет арендовать вечно травмированного полузащитника – игрок топ-клуба считает себя проклятым
Бешикташ нацелился на полузащитника ПСЖ Ренату Санчеша, который играет за Рому на правах аренды.
Недавнее прибытие Фернанду Сантуша в Бешикташ развернуло скаутскую сеть стамбульского клуба на португальский рынок. Как информирует Mais Futebol, "орлы" решили арендовать у ПСЖ полузащитника Ренату Санчеша, который в этом сезоне больше мучается от травм, чем играет. Так, за всю первую часть в составе Ромы португалец провёл на поле в общей сложности 228 минут во всех турнирах.
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Бешикташ обращался к Санчешу до назначения Сантуша, но 26-летний игрок ответил туркам отказом. Теперь стамбульцы намерены сделать чемпиону Европы 2016 года повторное предложение.
Ранее итальянские СМИ писали о том, что в личных разговорах с партнёрами по команде Ренату заявлял, что считает себя проклятым.
Контракт Санчеша с ПСЖ действителен до лета 2027 года.
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