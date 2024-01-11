Бешикташ націлився на півзахисника ПСЖ Ренату Санчеша, який грає за Рому на правах оренди.

Нещодавнє прибуття Фернанду Сантуша в Бешикташ розгорнуло скаутську мережу стамбульського клубу на португальський ринок. Як інформує Mais Futebol, "орли" вирішили орендувати в ПСЖ півзахисника Ренату Санчеша, який цього сезону більше страждає від травм, ніж грає. Так, за всю першу частину в складі Роми португалець провів на полі загалом 228 хвилин у всіх турнірах.

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Бешикташ звертався до Санчеша до призначення Сантуша, проте 26-річний гравець відповів туркам відмовою. Тепер стамбульці мають намір зробити чемпіону Європи 2016 року повторну пропозицію.

Раніше італійські ЗМІ писали про те, що в особистих розмовах із партнерами по команді Ренату заявляв, що вважає себе проклятим.

Контракт Санчеша з ПСЖ дійсний до літа 2027 року.

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