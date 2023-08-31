Бешикташ – Динамо – 1:0 – видео гола и обзор последнего матча киевлян в евросезоне
23:51 - Читати українською
Динамо уступило Бешикташу в ответном матче плей-офф квалификации Лиги конференций. Смотрите видео гола и обзор встречи.
Бешикташ имел преимущество после первого матча, но именно турки действовали острее. Бущан и стойка удержали ворота Динамо "сухими" до перерыва. На старте второй половины киевляне таки пропустили. Абубакар разобрался с несколькими опекунами и низом "прошил" Бущана.
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Команда Луческу развалилась совсем. Скорее Бешикташ мог забить еще раз, чем Динамо намекнуть на интригу. 1:0 в Стамбуле и 4:2 в общем – украинский гранд попрощался с еврокубками.
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