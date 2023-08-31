Бешикташ имел преимущество после первого матча, но именно турки действовали острее. Бущан и стойка удержали ворота Динамо "сухими" до перерыва. На старте второй половины киевляне таки пропустили. Абубакар разобрался с несколькими опекунами и низом "прошил" Бущана.

Динамо впервые за 18 лет не вышло в групповой этап еврокубка – киевляне снова проиграли Бешикташу в Лиге конференций

Команда Луческу развалилась совсем. Скорее Бешикташ мог забить еще раз, чем Динамо намекнуть на интригу. 1:0 в Стамбуле и 4:2 в общем – украинский гранд попрощался с еврокубками.