Бешикташ мав перевагу після першого матчу, але саме турки діяли гостріше. Бущан і стійка втримали ворота Динамо "сухими" до перерви. На старті другої половини кияни таки пропустили. Абубакар розібрався з кількома опікунами і низом "прошив" Бущана.

Динамо вперше за 18 років не вийшло у груповий етап єврокубка – кияни знову програли Бешикташу в Лізі конференцій

Команда Луческу розвалилася остаточно. Радше Бешикташ міг забити ще раз, ніж Динамо натякнути на інтригу. 1:0 в Стамбулі і 4:2 загалом – український гранд попрощався з єврокубками.